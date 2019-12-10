https://static.news.ru/photo/a49d8a6c-1c00-11ea-96c5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Сергей Лавров Фото: mfarussia/flickr.com

Встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала важным событием, считают в Кремле. Однако говорить о позитивных сдвигах в отношениях двух стран пока не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, это важный момент, сам факт, что российский министр был принят президентом США. Другое дело, что пока что не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны, — сказал он.

Переговоры состоялись 10 декабря в Вашингтоне. Американский лидер назвал встречу «очень хорошей» и рассказал, что стороны обсудили торговлю, Иран и Северную Корею, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательства в выборы. Также Трамп выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время.

Глава российского МИДа, в свою очередь, сообщил, что встреча с американским лидером прошла в атмосфере взаимопонимания, писал NEWS.ru.