Встречу советников «нормандской четвёрки» отменили

https://static.news.ru/photo/0046ad9a-e6cb-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Встреча политических советников глав государств-участников саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия), которая была запланирована на 28 августа, отменена.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам со стороны РФ. По его словам, причиной стало отсутствие согласования проектов итоговых документов или наличие разногласий по ним со стороны всех стран кроме России.

После этой встречи должен был состояться саммит на уровне министров иностранных дел. Как писал NEWS.ru, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает позицию Германии, которая предлагает провести саммит «нормандской четвёрки в сентябре.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.