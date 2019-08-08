Встречу председателей правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая должна состояться 8-9 августа на озере Иссык-Куль, могут перенести из-за событий, которые происходят у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Встреча глав правительств ЕАЭС может перенестись на более поздний срок на фоне событий в Киргизии, вопрос сейчас обсуждается, — сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
Как писал News.ru, машина спецназа во время штурма протаранила ворота резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В операции участвуют до 6 тыс. силовиков, в них летят камни со стороны сторонников экс-главы государства. Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека.