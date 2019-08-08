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В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что организованных российских туристов в Киргизии нет.

По имеющейся у нас на данный момент информации, организованных туристов там нет, — цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе ТАСС. Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать...