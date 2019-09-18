https://static.news.ru/photo/fd0b47a6-d9e4-11e9-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: мвд.рф

В столице Вьетнама Ханое 18 сентября состоялась встреча главы МВД России Владимира Колокольцева и министра общественной безопасности азиатской страны То Лама. Об этом журналистам рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

В начале встречи Колокольцев выразил своему коллеге благодарность за радушный приём.

Далее участники встречи обсудили координацию усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере. Колокольцев и Лам обменялись предложениями по данной теме.

Кроме того, в процессе переговоров была отмечена успешная деятельность совместной российско-вьетнамской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами двух стран о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого, передаёт слова Ирины Волк официальный сайт МВД РФ.

Также главы ведомств поговорили о подготовке кадров для правоохранительных структур.

По итогам встречи Колокольцев и Лам подтвердили намеренность продолжать работу по дальнейшему расширению спектра двустороннего сотрудничества России и Вьетнама.

Как писал News.ru 17 сентября, Колокольцев представил служащим главу МВД Крыма Павла Каранду.