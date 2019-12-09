https://static.news.ru/photo/2f702470-1a93-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

В Париже началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они проводят переговоры перед саммитом в «Нормандском формате».

Ожидается, что в ходе беседы лидеры стран затронут вопрос высылки из Германии двух российских дипломатов, которых были выдворены из страны из-за убийства гражданина Грузии, сообщает РИА Новости.

Начало саммита запланировано на 18:00 мск. Перед этим Зеленский проведёт двухсторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В 19:45 мск состоится итоговая пресс-конференция, после чего Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на нормандский саммит в Париже 9 декабря вместе с Владимиром Зеленским отправились 13 глав министерств и ведомств страны.