Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта.
Как
Этот вопрос может быть решён только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Мы сейчас над этим работаем. Встреча состоится в начале марта, 5 или 6 марта, — сказал глава МИД Турции.
Ранее такие же даты возможной встречи называли и в Кремле.
28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Турция пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Сирийский режим поддерживает Россия.
Эрдоган посоветовал российской армии не вмешиваться в его противостояние с правительственными войсками Сирии. Он заявил, что турки заняли Идлиб «по приглашению сирийского народа» и не отступят. Как писал NEWS.ru, в Госдуме это назвали неприемлемым, поскольку кризис в идлибской зоне рискует перерасти в войну между Турцией и САР.
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