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День Победы был и остаётся народным праздником на Украине, несмотря на отказ властей отмечать памятную дату. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

Он подчеркнул, что неофициальный статус праздника не умаляет его значимость, а глава МИД Вадим Пристайко, заявивший об отказе страны от Дня Победы, не уполномочен говорить от имени всего украинского народа....