Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 20 декабря текущего года в Москве встретится с членами Палаты лордов Великобритании.
Тема переговоров не уточняется,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Косачев вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Запрос в посольство США российская сторона направила в ноябре текущего года. С сентября 2019-го это уже второй случай, когда дипломат не смог вовремя получить разрешительный документ.
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