https://static.news.ru/photo/730dfe8c-20dd-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 20 декабря текущего года в Москве встретится с членами Палаты лордов Великобритании.

Тема переговоров не уточняется, пишет ТАСС. Мероприятие состоится в здании Госдумы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Косачев вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Запрос в посольство США российская сторона направила в ноябре текущего года. С сентября 2019-го это уже второй случай, когда дипломат не смог вовремя получить разрешительный документ.