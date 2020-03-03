https://static.news.ru/photo/012d0f00-5d56-11ea-976d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецпредставители России, США, КНР и Пакистана по Афганистану договорились встретиться на полях межафганских переговоров. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Мы договаривались в ходе последней встречи в Пекине расширенной «тройки», то есть США, РФ, КНР плюс Пакистан, что следующая встреча состоится встык и на полях межафганских переговоров, — сказал он на пресс-конференции.

29 февраля, как писал NEWS.ru, в Дохе было подписано мирное соглашение между Соединёнными Штатами и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Договорённость подразумевает частичный вывод войск США и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства. Госсекретарь Майкл Помпео при этом подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.

2 марта движение «Талибан» возобновило боевые действия против правительственных сил в Афганистане. Экстремисты объявили о завершении периода «снижения уровня насилия», писал NEWS.ru.