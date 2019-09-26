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Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США.

Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна, передаёт РИА Новости .

Кроме этого, в санкционный список внесены суда «Пассат», «Сиг», «Судак», «Язь» и ОТ-2077.

Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что новые санкции США коснутся двух компаний и пяти их сотрудников в Китае.