Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США.
Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна, передаёт
Кроме этого, в санкционный список внесены суда «Пассат», «Сиг», «Судак», «Язь» и ОТ-2077.
Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что новые санкции США коснутся двух компаний и пяти их сотрудников в Китае.