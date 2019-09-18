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МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о возросшей за 20 лет «шпионской активности» России в Швейцарии. Об увеличении интенсивности агентурной работы рассказал на швейцарском телеканале мужчина, представившийся советским и российским разведчиком.

В МИДе отметили, что в ходе интервью не было предъявлено ни одного конкретного факта или доказательства. Дипломаты констатировали, что «абсурдные и не поддающиеся проверке измышления» наносят ущерб отношениям Москвы и...