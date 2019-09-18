Все руководители городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия, написав заявления об отставке. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил о формировании новой команды.
Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, — написал Аксёнов в Facebook.
Он добавил, что депутаты в скором времени определят сроки проведения конкурсов на замещение должностей руководителей администраций.
Как писал News.ru, Сергей Аксёнов заявил, что обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду необходимо прекратить, так как подобные инициативы «не нужны и не актуальны». Он считает, что необходимо сохранить название, с которым полуостров вернулся в состав России.