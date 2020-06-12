Врио главы Севастополя подал документы на регистрацию в качестве кандидата

https://static.news.ru/photo/0c19ca20-ad6a-11ea-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Развожаев/vk.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы города.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя избирательной комиссии Севастополя. По имеющейся информации, решение о регистрации на данный момент не принято.

Михаил Развожаев подал документы в Севизбирком. Решение о регистрации пока не принято, — рассказала собеседница агентства.

Решение о поддержке кандидатуры врио губернатора на выборах главы города накануне приняли члены регионального отделения партии «Единая Россия» на конференции. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, выдвижение Развожаева от «Единой России» является определённым кредитом доверия, а также оценкой того, что он сделал на посту главы города. Выборы состоятся 13 сентября. Баллотироваться на них смогут только представители партий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах открыть купальный сезон в городе с 15 июня 2020 года.