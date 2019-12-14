Ростислав Гольдштейн Ростислав Гольдштейн Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Сенатор Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий члена Совета Федерации. Причина — переход на другую работу. Его назначили врио губернатора Еврейской автономной области.

20 декабря его заявление рассмотрит комитет, 23 декабря оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации, — сказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко РИА Новости.

В верхней палате парламента Гольдштейн представлял исполнительную власть ЕАО, входил в состав бюджетного комитета сената.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку губернатора ЕАО Александра Левинталя. 13 декабря правительство региона сложило полномочия. Данная мера была принята согласно уставу. В документе прописано, что правительство слагает полномочия в случае назначения временно исполняющего обязанности руководителя региона, писал NEWS.ru.

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