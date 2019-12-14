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Поведение депутата Госдумы, подарившего баночку вазелина главе района Нижегородской области, будет рассмотрено парламентским комитетом по этике в случае, если туда обратится губернатор региона. Имя последнего также фигурировало в связи с подарком.

Народный избранник Вадим Булавинов вручил необычный презент главе Балахнинского района Алексею Левковичу на открытии местной школы со словами «вам пригодится». После чего он добавил, что скоро с проверкой приедет губернатор...