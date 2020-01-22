Игорь Боровков Игорь Боровков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность временно исполняющего обязанности главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Игоря Боровкова. Информация следует из распоряжения, которое было опубликовано на портале правительства РФ.

Возложить временное исполнение обязанностей руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации — заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации на Боровкова Игоря Владимировича, — следует из документа.

Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, сообщал NEWS.ru ранее.

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