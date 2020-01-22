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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России. Назначить Файзуллина Ирека Энваровича...