Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность временно исполняющего обязанности главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Игоря Боровкова. Информация
Возложить временное исполнение обязанностей руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации — заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации на Боровкова Игоря Владимировича, — следует из документа.
Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, сообщал NEWS.ru ранее.
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