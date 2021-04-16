Временного поверенного Украины вызвали в МИД из-за задержания консула

https://static.news.ru/photo/a4bbcb52-9f72-11eb-a384-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временного поверенного по делам Украины Василия Покотило вызвали в российское Министерство иностранных дел после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили представители посольства страны в Москве.

Как отметил сотрудник посольства Украины, после задержания Сосонюка в МИД РФ вызвали Покотило.

Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб, — цитирует сотрудника посольства агентство УНИАН.

Международные нормы гласят, что дипломаты неприкосновенны в стране, где они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин.