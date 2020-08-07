Эксперты Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) оценили позиции «Единой России» перед единым днём голосования. В соответствующем докладе, с которым ознакомился NEWS.ru, отмечается положительный эффект, который на партию оказала кампания по продвижению поправок в Конституцию, и значительное обновление состава кандидатов. Отличительной особенностью кампании станет привлечение на выборы в качестве кандидатов медицинских работников и активно использование темы новых положений Основного закона. Опрошенные NEWS.ru эксперты, в свою очередь, считают, что у партии власти на этих выборах могут возникнуть проблемы.

На конституционном подъёме

В докладе говорится, что «Единая Россия» сумела нарастить свой рейтинг в ходе заключительного этапа информационной кампании по поправкам в Конституцию до 36% согласно оценке ВЦИОМ и до 35% по данным ФОМ. Эксперты подчёркивают, что подобные высокие значения поддержки у единороссов были на рубеже марта-апреля — в период наибольших патерналистских ожиданий в условиях пандемии и связанной с ней высокой активности партии. Дальнейший же спад рейтинга партии объясняют «очевидной демобилизацией избирателей в период выхода из режима предвыборной кампании».

Стоит отметить, что 7 августа Фонд общественное мнение опубликовал актуальный рейтинг российских политических партий, согласно которому поддержка «ЕР» ко 2 числу снизилась до 29%. Впрочем, КПРФ, ЛДПР и СР тоже показали снижение.

Авторы доклада считают, что к Единому дню голосования 13 сентября «Единая Россия» снова выйдет на пик законотворческой активности в связи с приведением законодательства в соответствии с новыми конституционными нормами, что приведёт к росту числа лояльных избирателей.

Также отмечается и вклад голосования по поправкам в мобилизацию провластного электората (даже в протестных регионах большинство населения их поддержало).

При условии активной работы с социальной повесткой губернаторов, возглавляющих партийные списки в большинстве регионов, этот фактор может усилить позиции «Единой России» накануне Единого дня голосования, — говорится в исследовании.

На руку «Единой России», по мнению авторов доклада, будет играть и позитивная федеральная повестка, продвигаемая руководством страны. В частности, в скором времени, скорее всего, будут созданы дополнительные информационные поводы: нулевые чтения законопроектов на площадке думской фракции «Единой России» и совещания рабочей группы по приведению федерального и регионального законодательства в соответствие с поправками.

Хорошим ходом для «ЕР», как считают эксперты, станет использование федерального ресурса для решения локальных проблем — для этого у неё самые большие возможности. Здесь, опять же, поможет тема конституционных поправок. Партии будет нужно исполнить роль связующего звена между ними и региональной проблематикой с целью формирования новой позитивной социальной повестки.

Эксперты также отмечают, что «единороссы» сумели в последнее время перехватить у оппозиции такую важную тему как здравоохранение, оперативно отреагировав на общественный запрос на фоне пандемии. Кроме того, партия в состоянии решать задачу по защите интересов регионов перед федеральным центром. В плюс идёт и поддержка семей с детьми, которая прочно закрепилась за президентом и «ЕР». Кроме того, серия поправок к трудовому законодательству даёт шанс привлечь на свою сторону традиционно скептичных представителей «среднего класса».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка на медиков

Говоря о кадровой составляющей, авторы доклада обращают внимание на то, что в 7 из 8 регионов, где будет голосование по партийным спискам, список «ЕР» будет возглавлять местный губернатор (для сравнения — в прошлом году таких субъектов Федерации было только 5 из 9). Это продолжение начавшегося с осени 2019 года федерального тренда на участие глав регионов в партийной работе. Хотя в ряде случаев фигура главы региона может сыграть медвежью услугу, большинство из них всё же можно отнести к активным публичным политикам, которые принесут пользу на выборах.

Одновременно отмечается тренд кадрового обновления партии, в том числе через вовлечение выходцев из среды волонтерских организаций или социально ориентированных НКО. Показательно, что в списках оказывается всё больше медиков, а секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал в Высшей партийной школе специального курса для врачей, готовых попробовать свои силы в политике.

Инициатива о создании такого курса говорит о намерении партии поддержать выдвижение на выборах различных уровней не только высокопоставленных управленцев из системы здравоохранения, но и рядовых медработников, что в итоге может дополнительно способствовать поддержанию интереса к проблемам развития медучреждений первичного звена в ходе работы уже следующего созыва Госдумы, — считают эксперты.

В целом отмечается значительное обновление списка кандидатов от «Единой России»: так, в Самаре и во Владимире отказалось баллотироваться в горсовет около половины депутатского корпуса. Ротацию проводят как за счёт руководителей бюджетных учреждений, так и с помощью представителей малого и среднего бизнеса и общественных организаций. Эти люди в основном не отягощены антирейтингом и при этом известны в своих регионах.

Это может стать преимуществом правящей партии не только и даже не столько в ходе избирательных кампаний 2020-2021 годов, сколько на этапе смены политических поколений в местной и региональной политике в период до 2025 года, — резюмируют авторы доклада.

Не от хорошей жизни

Управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru согласился, что у «Единой России» действительно есть шансы достойно выступить на ближайших выборах, но он связал это с тем, что в регионах политическое поле зачищено, и ярких фигур нет. При этом он поставил под сомнение тезис о том, что «ЕР» сможет подхватить позитивную повестку правительства, поскольку теперь его возглавляет не Дмитрий Медведев, а Михаил Мишустин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, если говорить о «Единой России» как партии-контролёре, то здесь она не выдерживает критики, поскольку национальные проекты были «снесены» не партией, а, скорее Счётной платой, ОНФ и другими структурами, которые показывали президенту их неэффективность. «Единая Россия», по сути, провалила мониторинг национальных проектов и сейчас в регионах не занимаются контролем. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Также эксперт отметил, что партия власти не имеет сколь-нибудь ярких и интересных фигур в регионах, что особенно видно на фоне появления партий-новичков, а привлечение губернаторов — не от хорошей жизни.

В целом, протестный потенциал регионов достаточно высокий, но ни КПРФ, ни ЛДПР не готовы его взять на себя. Потому «Единая Россия», думаю, достаточно успешно пройдёт через голосование, особенно учитывая, что оно будет трёхдневным, и здесь уровень административного влияния на результаты, будет значительно выше, чем в последние годы. Но думские выборы могут пройти по гораздо более конфликтному сценарию для «ЕР», поскольку перезагрузки партии не произошло, — считает он.

Политтехнолог Алёна Август также не готова полностью согласиться с авторами доклада, отмечая, что в регионах всё выглядит несколько иначе, чем из Москвы.

«Единой России» для того, чтобы хотя бы не сильно облажаться, не говоря о победе, нужно очень постараться. А многие растратили все силы во время борьбы за Конституцию, а после, конечно, надо было по-русски хорошенько отдохнуть — недельку-две. В результате люди впервые задумались о том, что на носу выборы где-то 15 июля. И я не знаю регионов, где планомерная подготовка началась хотя бы за год до выборов. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Август отмечает, что на многих региональных выборах, особенно многоуровневых, система считает себя неуязвимой, хотя на деле эта неуязвимость «дутая».

Это просто нечувствительность к внешним сигналам, нечувствительность к тому, как меняются люди. Мы помним печальный опыт прошлого года, когда «Умное голосование», которое, казалось бы, абсолютно неуважительно по отношению к избирателям, не говоря о кандидатах, сработало на ура только потому, что не было этой чувствительности, — отметила эксперт.

Единый день голосования состоится чуть больше чем через месяц, и он покажет, насколько успешной для «Единой России» окажется ставка на врачей и конституционные поправки. Но даже если они не справятся, у партии власти всегда есть более традиционные и привычные способы добиться необходимого результата.

Над материалом также работал Сергей Изотов.