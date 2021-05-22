Врачей предлагают приравнять к силовикам по неприкосновенности

https://static.news.ru/photo/6de9c5b8-bc35-11eb-81ee-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врачей предлагают наделить таким же правом неприкосновенности, как и силовиков. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Федот Тумусов и Александр Терентьев, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, медработники приравниваются к военным, полицейским, росгвардейцам, ФСИН, по отношению к которым действует особый порядок государственной защиты прав, свобод, жизни и здоровья. Также авторы инициативы предлагают ввести наказание за причинение вреда здоровью медиков. Оно будет составлять до пяти лет лишения свободы.

Поводом для законодательной инициативы послужили участившиеся случаи нападения на медработников. Депутаты предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность за оскорбление, причинение вреда здоровью, а также нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении врачом своих обязанностей.

Как сообщалось ранее, в Москве житель одной из многоэтажек в районе Черёмушки вызвал скорую помощь, а когда фельдшер прошла к нему в квартиру, пациент набросился на женщину с кулаками.