Врачей предлагают приравнять к силовикам по неприкосновенности

Врачей предлагают наделить таким же правом неприкосновенности, как и силовиков. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Федот Тумусов и Александр Терентьев, пишет «Коммерсант».
Согласно документу, медработники
Поводом для законодательной инициативы послужили участившиеся случаи нападения на медработников. Депутаты предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность за оскорбление, причинение вреда здоровью, а также нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении врачом своих обязанностей.
Как сообщалось ранее, в Москве житель одной из многоэтажек в районе Черёмушки вызвал скорую помощь, а когда фельдшер прошла к нему в квартиру, пациент набросился на женщину с кулаками.