«Вплоть до ядерной войны»: Сатановский спрогнозировал отношения США и РФ

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление американского сенатора Джима Риша, предложившего объявить Россию «спонсором терроризма». Эксперт отметил, что в отношениях США и РФ вряд ли стоит ждать потепления, а критической точкой и вовсе может стать ядерная война, сообщает Пятый канал.

Вплоть до ядерной войны [дойдут охлаждения в отношениях с США]. Перспектив много. Пока Россия существует, пока Запад существует, и западные коллеги ставят перед собой чёткую и понятную задачу, чтобы России не стало, — уверен политолог.

Сатановский иронично заметил, что потепления в отношениях между двумя державами можно просить разве что у Деда Мороза.

Потепления бывают, когда вы напугали вашего противника до икоты. Когда он понимает, что ему сейчас будет хана. Вот Никита Хрущёв бомбой шандарахнул на Новой земле, Карибский кризис устроил. После этого может быть и потепление. А мы ж прилично себя ведём, приличные люди. Тогда почему американцы должны идти на какое-то потепление? — резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак подготовки Альянсом войны с Россией. По его словам, Альянс готовит из Украины плацдарм, чтобы превратить в «военизированный кулак».