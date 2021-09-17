Впервые за десятилетия в Госдуму могут пройти пять партий

По итогами обработки 40% протоколов в Госдуму VIII созыва проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Подобного не происходило уже более 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Представители «Единой России» побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов, а также лидируют на выборах во всех законодательных собраниях регионов.

Цифры итоговой явки будут озвучены утром. В 18:00 мск 19 сентября она составляла 45,15%.

По предварительным данным, «Единая Россия» набирает 45,54% голосов по партийным спискам, её представители побеждают в 193 из 225 одномандатных округов. При этом, по словам главы фракции единороссов в Госдуме, её состав в новом парламенте обновится примерно наполовину.

Второе предварительное место занимает КПРФ с результатом 21,66%, это в 1,6 раза больше, чем на предыдущих думских выборах в 2016 году. Кандидаты партии лидируют в 16 одномандатных округах.

Также в пятёрку партий, предварительно проходящих в новый думский созыв, входят ЛДПР (8,22%), «Справедливая Россия — За правду» (7,57%) и «Новые люди» (6,14%). Более четырёх партий не было в составе Госдумы с 1999 года.

«Партия пенсионеров» не преодолела 5-процентный барьер, но она единственная из остальных политических сил близка к показателю в 3%, который позволит получать государственное финансирование, она набирает 2,76%.