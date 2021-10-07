Возвращение Саакашвили в Грузию объяснили потерей доверия Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, так как на Украине окончательно лишился доверия. Перспектив там у Саакашвили больше нет, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник изданию Lenta.ru.

На Украине он себя по большому счёту исчерпал. Каких-либо карьерных перспектив у Саакашвили там не было. Уровень доверия, с которым он приехал в страну, — а он находился в районе 30% — абсолютно иссяк. Саакашвили — одно из ключевых разочарований украинского общества вместе с десантами иностранцев, — заявил Бортник.

Он отдал дань уважения экс-президенту за смелость, за готовность рисковать. По мнению Бортника, Саакашвили имел единственный шанс остаться политическим лидером — это вернуться в Грузию. Но он ошибся в расчётах и «попал в плен».

Бортник назвал бывшего президента неэффективным политиком, но ярким популистом. Эксперт считает, что украинские власти его не оставят, так как могут через Саакашвили влиять на Грузию.

Ранее бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава рассказал, что Михаил Саакашвили три дня сидел между ящиками на пароме, чтобы вернуться в Грузию. Угулава назвал это возвращение очень отважным шагом, который войдёт в историю.

Саакашвили был задержан в начале октября после прибытия на территорию Грузии. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны даже был заочно осуждён. Саакашвили покинул территорию Грузии в 2013 году. В Тбилиси неоднократно предупреждали бывшего главу государства о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся для него арестом и тюремным заключением.