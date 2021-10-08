Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского фразой из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ответил в эфире телеканала «Украина 24», как может состояться встреча двух лидеров в нынешних условиях.

Дело в том, что Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двухсторонних отношений между странами.

Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтёр говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат — мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда во всём мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то и второй, — ответил Рабинович.

Депутат считает, что украинская сторона должна отменить «глупые решения», которые только мешают проведению саммита, а также отказаться от «тупой» антироссийской риторики, не способствующей улучшению отношений между странами. Также, добавил Рабинович, и власть, и украинская оппозиция должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.

Ранее сообщалось, что предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца года нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что Путин никогда не был против встречи со своим украинским коллегой.