https://static.news.ru/photo/84aa956e-3588-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: KalifaHaftar/twitter.com

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар прибывают в российскую столицу в ближайшее время.

Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов сообщил, что ключевой темой грядущих переговоров будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии, передаёт «Интерфакс».

В том числе, будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа, — заявил Деньгов.

Также в Москву прибудут глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех. Будут ли они лично контактировать, пока неизвестно.

По данным источников NEWS.ru, маршал Халифа Хафтар уже находится в Москве, визит Сарраджа и турецкой делегации ожидается утром 13 января.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии.