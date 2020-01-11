Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар прибывают в российскую столицу в ближайшее время.
Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов сообщил, что ключевой темой грядущих переговоров будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии, передаёт «Интерфакс».
В том числе, будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа, — заявил Деньгов.
Также в Москву прибудут глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех. Будут ли они лично контактировать, пока неизвестно.
По данным источников NEWS.ru, маршал Халифа Хафтар уже находится в Москве, визит Сарраджа и турецкой делегации ожидается утром 13 января.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии.
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