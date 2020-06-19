ВОЗ допустила, что пекинский штамм коронавируса связан с Европой

https://static.news.ru/photo/b8bd897e-b256-11ea-b029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный на пекинском рынке «Синьфади» новый штамм коронавируса похож на европейский.

Несколько последовательностей вируса были загружены Пекином. Как мы понимаем, вирус близко связан с европейским штаммом, — цитирует ван Керкхове РИА Новости.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что полученные данные ещё не указывают на именно европейское происхождение штамма — вирус мог возникнуть в другом месте, но попасть и в Европу, и в Китай.

По словам Райана, сейчас можно только предположить, что штамм попал в Пекин извне.

Как писал NEWS.ru, в июне пекинские власти объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение коронавируса из «Синьфади» среди многомиллионного населения города.

Профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что обнаруженный в Пекине коронавирус может оказаться намного заразнее штамма полугодовой давности. Пока выявили около 50 инфицированных.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 8,5 млн человек, почти 454 тыс. умерли, более 4,15 млн выздоровели.