Востоковеды предположили, как Си Цзиньпин изменит китайскую резолюцию

Обновление Си Цзиньпином китайской резолюции по истории политической силы не привнесёт кардинальных изменений в отношения с Россией. Акцент будет сделан на развитие экономики, промышленности и современных трендов, считает профессор дипломатической академии МИД России, востоковед Александр Вавилов. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Акцент будет сделан на современное развитие. На цифровизацию, остальные новые тренды, которые существуют сейчас в мире. Страна сделает упор на развитие производства, торговли, экономики в целом, — заверил Вавилов.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов добавил. что Си Цзиньпин также обратит внимание на отношения Китая с Японией и «столетие национального унижения» (1839-1949). По мнению Стрельцова, историческое видение Китаем событий, связанных с японской оккупацией, должно поддерживать высокий градус патриотизма в китайском обществе.

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