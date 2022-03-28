Востоковед заявил, что Япония лишила себя рычагов воздействия на Россию

Япония ввела новый пакет санкций против России и тем самым лишила себя рычагов воздействия на страну, считает востоковед Олег Казаков. При этом он подчеркнул, что Токио не будет менять свои законы только ради того, чтобы угодить западным партнёрам, пишет «ПолитРоссия».

Ситуация сегодня, когда отношения разрываются, приводит к тому, что у Японии нет рычагов воздействия на Россию. Токио теряет тот задел, который был сделан. Задел был позитивный для обеих сторон. Этот мост, по которому могло бы быть движение в две стороны, начал разрушаться. Это создает негативный момент в японской политике. Страна будет стараться вести себя таким образом, чтобы не усугублять ситуацию ещё больше, — подчеркнул Казаков.

Он напомнил о словах японского министра финансов Сюнъити Судзуки, который заявил, что в стране нет законов, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии. В связи с этим востоковед сделал вывод, что Япония не станет менять своих законов, чтобы угодить Западу в вопросах введения санкций против России.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что у Токио нет возможности для конфискации валютных резервов Центробанка России. В стране не принимался закон, позволяющий это сделать, пояснил он на заседании парламента.