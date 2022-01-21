Востоковед сравнил политические режимы России и Казахстана

В Казахстане вертикаль власти была зациклена на первом лице — Нурсултане Назарбаеве, сообщил востоковед и экономист, член Общественного совета при Минобороны Евгений Сатановский изданию argumenti.ru. По его мнению, в России нет ситуации, при которой зятья главы государства подмяли бы под себя экономику страны. Казахстанская система управления оказалась неустойчивой, поэтому не выдержала, а Назарбаев состарился.

Мне он (Казахстан. — NEWS.ru) тоже казался островком стабильности при достаточно хорошем знакомстве с казахской элитой, но оказалось, что этот островок можно было вполне спокойно взорвать. Там вся казахская вертикаль власти была зациклена на первом лице — Назарбаеве, а это плохо. Вот если взять нашу страну для сравнения: руководят ли дочки Путина нефтяными или газовыми концернами? А есть ли ситуация, при которой то один, то второй, то третий зять Путина, если предположить, что они существуют, подмяли под себя экономику страны? Ну нет у нас такого, — сказал Сатановский.

Он добавил, что Москва называется Москвой, а не Владимиром, в то время как Астана стала Нур-Султаном. Выяснилось, что это всё странно смотрелось не только со стороны, но и изнутри.

Ранее доцент Финансового университета Геворг Мирзаян заявил, что причинами протестов в Казахстане стали экономическое неравенство, противостояние кланов и идеология. Он отметил, что в таких условиях достаточно оказалось поднять цены на газ, чтобы «всё вспыхнуло».

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности на Жанаозен, Актау и Павлодар.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как глава республики Касым-Жомарт Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию страны.