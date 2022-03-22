Востоковед рассказал, когда возобновятся переговоры России и Японии

Приостановка обсуждения мирного договора с Японией вполне закономерна, учитывая санкционное давление на Россию, заявил в интервью «Радио 1» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Он предположил, что возобновление переговоров может занять не один год, а их исход вряд ли поменяется из-за различного видения предметной части.

Ещё до украинских событий переговоры о мире с Японией фактически зашли в тупик. А в связи с ситуацией с Украиной и санкциями мы сначала внесли Японию в список недружественных стран, а теперь отказались от продолжения переговоров по миру, и это совершенно естественный ход. И даже когда ситуация с Украиной разрешится, потребуется не один год, чтобы прийти к какому-то выводу: будем ли мы возобновлять переговоры о мире с Японией или нет, — отметил востоковед.

Кистанов подчеркнул, что у России и Японии абсолютно разное отношение к договору. Для РФ это, в первую очередь развитие сотрудничества стран при безоговорочном сохранении территориальной целостности. Япония же всегда рассматривала договор как способ получить Южные Курилы.

Ранее, посол России Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему заявили протест в связи с отказом Москвы от дальнейших переговоров с Токио по вопросу заключения мирного договора. Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по заключению мирного договора и урегулированию территориального вопроса с Россией остаётся неизменной.

Отказ от дальнейших мирных переговоров с Японией был анонсирован вчера Министерством иностранных дел России. Помимо этого, Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.