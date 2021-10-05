Востоковед раскрыл причину сближения лидеров КНДР и Южной Кореи

Несмотря на напряжённые отношения между Северной и Южной Кореями, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на политическое сближение государств. Изменение курса политики Сеула и Пхеньяна можно объяснить грядущими выборам в Южной Корее, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного религиоведения РАНХиГС Роман Файншмидт. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

9 марта 2022 года в Южной Корее пройдут выборы главы государства. Основными претендентами на президентское кресло являются кандидаты от двух противоборствующих партий. Ким Чен Ын намерен сблизиться с Сеулом, чтобы помочь Демократической партии, лояльной к Пхеньяну, набрать рейтинг перед предстоящими выборами.

У демократической партии, можно сказать, душевный подход к Северной Корее. Администрация Мун Чжэ Ина проявляет большую открытость к КНДР. Такой же политики можно ожидать и от его преемника. Юн Сок Ель от партии «Сила народа», скорее всего, будет придерживаться более жесткой позиции, выступать за крепкие связи с США. Причем не исключено, что даже во вред отношениям между Южной Кореей и Китаем, — пояснил Файншмидт.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о готовности наладить отношения с Южной Кореей. По имеющимся данным, межкорейские каналы связи будут восстановлены в первой половине октября.