Востоковед объяснил, почему Япония вновь подняла тему принадлежности Курил

Япония в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» назвала Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией, чтобы угодить политике США, считает востоковед Александр Вавилов. По его мнению, Вашингтон и Токио таким образом намереваются создать негативный образ Москвы на международной арене, пишет «ПолитЭксперт».

Интерес состоит в том, чтобы подпевать американцам. И про Курилы все надоели своими разговорами, как и про Крым украинцы. И про нагнетание атмосферы в международных отношениях, что китайцы и русские хотят нас всех поработить. Это чисто конъюнктурные шаги, направленные, чтобы угодить американцам, — пояснил Вавилов.

Востоковед убеждён, что Япония является «верным подпевалой» американцев. Он убеждён, что на подобные заявления Токио Москва будет реагировать как обычно. Вавилов уточнил: для России вопрос принадлежности Курильских островов закрыт, обсуждать эту тему Москва не намерена.

Ранее Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года. Другой особенностью стало обозначение Южных Курил территорией, «принадлежащей Японии». Такой статус им последний раз присваивали в Токио в 2011 году.