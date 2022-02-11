Воронежский бизнесмен пригласил Лиз Трасс на экскурсию по региону

Председатель Воронежского регионального союза предпринимателей «Опора», основатель музея «Петровские корабли» в Воронеже Сергей Наумов пригласил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетить регион и осмотреть местные достопримечательности, передаёт РИА Новости. Накануне в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым Трасс усомнилась в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями.

Я искренне приглашаю министра иностранных дел Великобритании посетить нашу Воронежскую область, чтобы она ощутила, что это за область, в какой стране находится. Мы ей будем рады, — сказал Наумов.

Он отметил, что для начала показал бы главе британского дипведомства карту России с Воронежской областью, чтобы внести ясность того, где расположен регион «в масштабах страны». После этого Наумов предложил Трасс осмотреть исторические достопримечательности, в особенности места, где бывал Пётр I. По словам бизнесмена, эти места очень интересуют британских туристов.

Я бы показал, где жил Пётр, где работал и в том числе где работали её соотечественники, которые большой вклад внесли в развитие России в ту бытность. Низкий им поклон, — резюмировал Наумов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал с пониманием относиться к оговоркам западных политиков. Он также призвал «надеяться до последнего», что речь идёт об оговорках.

Ошибка Трасс последовала после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские войска пребывают на территории своей страны и не нарушают никаких правил. Российский министр тогда задал вопрос, признаёт ли Трасс суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями, и та ответила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими территориями.