«Вопрос жизни и смерти»: политолог о расширении НАТО на восток

Для России вопрос расширения НАТО на восток представляет собой особую важность, однако Альянс «наплевательски» относится к требованиям Москвы о гарантиях безопасности, заявил политолог Игорь Никулин. По его словам, говорить о нормализации отношений России и Запада можно будет только после окончания военных действий на Украине, пишет «360».

На Западе подумали, мол, мы хотим расширяться, а кто-то против. Наплевать на них, да и всё! А для России это была красная линия, дальше мы отступать не могли ни при каких обстоятельствах, это вопрос жизни и смерти, — подчеркнул Никулин.

При этом он предположил, что Украина использует переговоры с Россией для намеренного затягивания времени. Никулин считает, что таким образом президент страны Владимир Зеленский хочет дождаться гуманитарной и военной помощи от западных союзников. Вместе с этим политолог указал на то, что даже с поставками вооружения на Украину у НАТО возникли проблемы.

Думают, может, Альянс вмешается, тогда можно всё переиграть. НАТО окажет помощь наёмниками и оружием, но с доставкой вооружения уже возникли проблемы, — резюмировал Никулин.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом».