«Вообще плевать»: Медведев — о сомнениях Запада в легитимности выборов

Зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Запада о сомнениях в легитимности выборов в Госдуму. Политик заявил, что ему «вообще плевать на такие заявления». Его слова приводит RT.

По словам Медведева, на скепсис западных стран не стоит вообще никак реагировать. Он отметил, что у России есть собственные законы и государственный суверенитет на всей территории.

Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории, — сказал зампред Совбеза.

По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. Медведев пояснил, что изначально организация хотела прислать 500 наблюдателей в РФ, в то время как в США направили только 30 человек, а в среднем — 50.

Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так — значит, никто, — добавил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму были открытыми, а увеличение количества фракций говорит о развитии демократии в России.