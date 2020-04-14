«Волосы дыбом»: Лавров отреагировал на претензии к Китаю из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/373ce0f6-7e77-11ea-a564-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предъявлять претензии к КНР из-за коронавируса недопустимо. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе онлайн конференции для СМИ.

Лавров напомнил о том, что некоторые страны выдвигают версии, в которых обвиняют Китай, который первым принял удар пандемии, в намеренном распространении COVID-19.

От этого волосы встают дыбом, — цитирует министра МК.ru.

Лавров подчеркнул, что «китайские друзья», которые преодолели пик распространения коронавирусной инфекции, сейчас начинают возвращать свою экономику в нормальное русло, но «не закрываются в себе» и помогают другим странам, которые только вступили на путь борьбы с COVID-19.

КНР, как отметил российский министр, стремится помочь другим странам поделиться своим опытом, выработанным при борьбе «с этим злом». Лаврова возмущает то, что Пекин якобы «должен всем будет всем заплатить» за появление инфекции, а «кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал».

Министр напомнил, что в Великобритании уже подсчитали, что Китай должен $3 трлн 700 млрд Евросоюзу за ущерб, который ему нанёс коронавирус. По словам Лаврова, некоторые страны даже готовы арестовать китайскую собственность за рубежом, если не получиться получить с Пекина компенсацию.

При этом газета The Washington Post сообщила, что сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров провёл телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И. Они обсудили распространение коронавируса в мире.