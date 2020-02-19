https://static.news.ru/photo/b31bb4c0-531d-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассмешило предложение депутата Игоря Молякова вести трансляции пленарных заседаний нижней палаты в «местах для размышлений». Это, по мнению автора инициативы, позволит депутатам быть в курсе обсуждений и оперативно возвращаться в зал на дискуссии.

Сначала спикер довольно серьёзно предложил комитету по регламенту определить список «этих мест, где депутаты размышляют», а дальше не смог сдержать смех. Один из парламентариев в шутку предложил добавить в туалетные комнаты кнопки для голосования.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил присутствующих на заседании Госсовета чиновников. Взяв слово, политик призвал возродить в стране крестьянство и рассказал, как он за 10 километров почувствовал, что кролик прищемил лапку.