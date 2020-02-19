Председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассмешило предложение депутата Игоря Молякова вести трансляции пленарных заседаний нижней палаты в «местах для размышлений». Это, по мнению автора инициативы, позволит депутатам быть в курсе обсуждений и оперативно возвращаться в зал на дискуссии.
Сначала спикер довольно серьёзно предложил комитету по регламенту определить список «этих мест, где депутаты размышляют», а дальше не смог сдержать смех. Один из парламентариев в шутку предложил добавить в туалетные комнаты кнопки для голосования.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил присутствующих на заседании Госсовета чиновников. Взяв слово, политик призвал возродить в стране крестьянство и рассказал, как он за 10 километров почувствовал, что кролик прищемил лапку.
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