Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал новый состав Правительства России.
По его словам, новыми назначениями реализован общественный запрос на более эффективную работу. Володин выразил надежду, что новый состав Правительства справится с основными задачами, стоящими перед страной, в частности — повышением эффективности экономики и борьбой с бедностью.
Также председатель Государственной Думы напомнил журналистам, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя Правительства, депутаты рассказали Михаилу Мишустину о проблемах в социальной сфере, культуре и здравоохранении, которые требуют решения.
Председатель Правительства услышал депутатов Государственной думы, и принял решение, чтобы вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы занимались новые люди, это крайне важно, потому что депутаты транслируют запрос общества, — подчеркнул Володин.
Как писал NEWS.ru ранее, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового Правительства РФ.
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