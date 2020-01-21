https://static.news.ru/photo/7c61f810-3ca0-11ea-ba08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал новый состав Правительства России.

По его словам, новыми назначениями реализован общественный запрос на более эффективную работу. Володин выразил надежду, что новый состав Правительства справится с основными задачами, стоящими перед страной, в частности — повышением эффективности экономики и борьбой с бедностью.

Также председатель Государственной Думы напомнил журналистам, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя Правительства, депутаты рассказали Михаилу Мишустину о проблемах в социальной сфере, культуре и здравоохранении, которые требуют решения.

Председатель Правительства услышал депутатов Государственной думы, и принял решение, чтобы вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы занимались новые люди, это крайне важно, потому что депутаты транслируют запрос общества, — подчеркнул Володин.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового Правительства РФ.