Володин заявил о возможности перевода ГД на дистанционную работу

Комитеты Госдумы могут перейти на дистанционный формат работы, поскольку вакцинированы только 70% депутатов, это недостаточный показатель. Об этом заявил депутат Вячеслав Володин, выступая перед голосованием на пост спикера Госдумы, передаёт РИА Новости. Ранее Владимир Жириновский сообщил, что 11 парламентариев заболели коронавирусом.

Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало, — сказал Володин.

Он указал на необходимость введения ограничений на посещения здания Госдумы и предприятий питания, а также работы по вторникам и четвергам и измерения температуры на входе.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что планете необходима «тотальная дезинфекция» из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва находятся в больнице, а пять депутатов скончались.