https://static.news.ru/photo/6214aaee-2683-11ea-8684-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Вячеслав Володиин Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководства парламента с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важность принятия законов прямого действия.

По его словам, к моменту рассмотрения законопроектов Госдумой во втором чтении должны разрабатываться проекты подзаконных нормативно-правовых актов. При этом, необходимо стремиться к тому чтобы принимались законы прямого действия.

Закон становится законом зачастую после того, когда вступают в силу подзаконные акты, — передаёт его слова « Парламентская газета ».

Володин сообщил, что по 30 законам, которые приняла Госдума предыдущего созыва, в настоящее время в стадии подготовки находится 61 нормативно-правовой акт. Он заявил, что в 2020 году общей задачей станет решение этой проблемы.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о готовности к «отдельным и аккуратным изменениям» в Конституции России.