Володин заявил о наступлении хаоса в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правовая система в США продолжает деградировать, в ней начинается в хаос. Об этом говорят последние события, связанные с санкциями против России, отметил он в Telegram.

Володин напомнил , что 22 марта официальные лица Вашингтона сделали одно за другим два противоречащих друг другу заявления.

Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка. Затем буквально через несколько часов конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России, — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что это не первый случай, когда в Вашингтоне используют двойные стандарты. В такой ситуации можно только представить, чего следует ожидать от США, обладающих ядерным оружием и для руководства которых закон не писан, а политические заявления ничего не стоят.

Кто-то посмеётся, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведётся давно. Но сегодня хаос в США точно наступил, — заключил Володин.

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин заявил: целью специальной военной операции России на Украине является спасение людей и демилитаризация. Он добавил, что Соединённые Штаты всегда находятся там, где есть их экономические интересы, поэтому когда Вашингтон начинает учить РФ и вводит санкции, пусть начнёт с себя.