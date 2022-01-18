Володин заявил о готовящейся оккупации Украины войсками НАТО

Страны Запада, заявляя о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину, проводит активную информационную подготовку для обоснования ввода своих войск на её территорию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передаёт РИА Новости.

Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там. А сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину, — цитирует его агентство.

Володин добавил, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить мир, поэтому она не может позволить, чтобы Североатлантический альянс ввёл свои войска на Украину. По его словам, это вопрос безопасности россиян и граждан европейских государств.

Ранее стало известно, что администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Это произойдёт в случае эскалации напряжённости «по вине России». В Вашингтоне понимают ограниченность действий против России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности, однако хотят привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг Украины.