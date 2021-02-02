Володин заявил, что Навальному нужно «посочувствовать вдвойне»

https://static.news.ru/photo/f5965d26-6552-11eb-969d-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционный политик Алексей Навальный заслуживает двойного сочувствия, так как его презирают за сотрудничество со спецслужбами западных государств, которые привели его к тому, что сегодня он является подсудимым. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ему можно только посочувствовать. Ему и так надо посочувствовать, потому что этот человек, во всяком случае в моём понимании, презираем, потому что он стал сотрудничать со спецслужбами и с органами власти другого государства, и не одного, насколько понимаю, раз там приехало столько защитников, — заявил Володин в эфире Первого канала.

Он добавил, что власти ФРГ подвели Навального, так как нарушили российское законодательство, не отправив блогера в Россию раньше, как того требовали правила условного срока.

Но нужно посочувствовать вдвойне, если они уготовили ему такую историю и понимали, что этим всё должно закончиться, либо переоценили себя, — заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, что на выездное заседание Симоновского районного суда столицы, которое проходит в Мосгорсуде и на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для Алексея Навального, помимо представителей прессы, приехали многие зарубежные дипломаты.

Как писал NEWS.ru, присутствие представителей иностранных дипведомств на заседании суда осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, это является вмешательством во внутренние дела России и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию. Официальный представитель президента Дмитрий Песков также призвал дипломатов «не оказывать давление на независимый суд».