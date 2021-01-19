Володин заявил, что Навальному «нечего делать» в органах власти

https://static.news.ru/photo/2733e594-5a48-11eb-84cb-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Деятельность оппозиционного политика и блогера Алексея Навального финансируется иностранными государствами, а задача тех, кто занимается политикой в России — не допустить иностранного вмешательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти, тем более нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, представляет наших граждан в разных органах власти, — заявил Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Его слова приводит ТАСС.

Володин добавил, что Навальный, по его мнению, используется спецслужбами западных стран, в том числе Государственным департаментом США, и в ситуации вокруг отравления оппозиционера прослеживаются скоординированные действия.

И наша задача — не допустить иностранного вмешательства, — заключил спикер.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой сообщения, что Владимир Путин «боится» оппозиционера Алексея Навального, поэтому его сразу же задержали по возвращении в Россию. По словам Пескова, претензии к Навальному как к российскому гражданину связаны с невыполнением законных правил, это не имеет никакого отношения к президенту России.

У Навального есть две условные судимости: за растрату более 16 млн рублей по делу «Кировлеса» и за хищение свыше 30 млн рублей по делу «Ив Роше». Оппозиционер не считает себя виновным, называя преследование политически мотивированным.