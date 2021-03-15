Володин завёл Telegram-канал

https://static.news.ru/photo/e414b024-85ab-11eb-a39a-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: t.me/volodin_saratov

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что завёл свой Telegram-канал. Также он намекнул о скором запуске аккаунтов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Выполняю обещание, данное журналистам, — создал личный канал в Telegram, — говорится в первой записи Володина.

Спикер Госдумы пообещал рассказывать в Telegram-канале о том, «как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать», а также озвучивать личную позицию по актуальным вопросам.

Спустя несколько часов Володин разместил ещё две записи, касающиеся встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Как писал NEWS.ru, ранее Вячеслав Володин анонсировал принятие неких нововведений для «обеспечения цифрового суверенитета» после блокировки российских СМИ в Facebook. Это, по мнению специалистов в IT-отрасли, может привести к новым ограничениям и дублированию уже вступивших в силу законов, ужесточающих контроль над Интернетом в РФ.

При этом 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter, аналогичные меры власти намерены применить к Facebook. После этого произошли сбои в работе сайтов госструктур, в том числе Роскомнадзора, Кремля, Совета безопасности, Госдумы и Совета Федерации.