Статьи ряда иностранных изданий о возможном досрочном роспуске Государственной думы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин расценивает как вмешательство в суверенные дела РФ.
Внимание Володина к подобным сообщениям из зарубежных СМИ первым привлёк лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания. Тогда парламентарий обратился к коллегам и призвал их не идти на поводу у подобных домыслов. Председатель ГД согласился с политиком и назвал такие статьи вбросами,
Володин раскритиковал и российские издания, которые подхватили информацию, а «источников никто не указывает».
Мы вчера в ходе общения с журналистами ещё раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств, — предупредил Володин.
Спикер ГД также обратился к депутатам и призвал их не обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком.
Зарубежные издания стали публиковать статьи о возможном изменении состава Госдумы после ухода в отставку российского правительства. При этом никаких официальных подтверждений этой информации предоставлено не было.
Как писал NEWS.ru, ранее Володин призвал привлечь к ответственности модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Причиной стали её скандальные заявления о российском «быдле» и целесообразности выплат материнского капитала.
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