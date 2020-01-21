https://static.news.ru/photo/819a8a22-3c4b-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статьи ряда иностранных изданий о возможном досрочном роспуске Государственной думы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин расценивает как вмешательство в суверенные дела РФ.

Внимание Володина к подобным сообщениям из зарубежных СМИ первым привлёк лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания. Тогда парламентарий обратился к коллегам и призвал их не идти на поводу у подобных домыслов. Председатель ГД согласился с политиком и назвал такие статьи вбросами, передаёт РИА Новости.

Володин раскритиковал и российские издания, которые подхватили информацию, а «источников никто не указывает».

Мы вчера в ходе общения с журналистами ещё раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств, — предупредил Володин.

Спикер ГД также обратился к депутатам и призвал их не обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком.

Зарубежные издания стали публиковать статьи о возможном изменении состава Госдумы после ухода в отставку российского правительства. При этом никаких официальных подтверждений этой информации предоставлено не было.

Как писал NEWS.ru, ранее Володин призвал привлечь к ответственности модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Причиной стали её скандальные заявления о российском «быдле» и целесообразности выплат материнского капитала.