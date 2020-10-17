Володин уже неделю не появляется на публике

https://static.news.ru/photo/959a2952-1156-11eb-abd8-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже неделю не появляется на публичных мероприятиях. Политик пропустил оперативное совещание Совбеза России, а также не был на этой неделе в Госдуме.

Как пишут «Ведомости», Володин не появился на заседании Совета Думы 12 октября. На следующий день прошло пленарное заседание. На нём рассматривался в первом чтении пакет президентских поправок, которые российский лидер Владимир Путин внёс после изменения Конституции. Володина также не было на заседании, его вёл первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Источники газеты в Госдуме считают, что спикер находится на самоизоляции, поскольку у него запланирована встреча с Путиным. Федеральный чиновник предположил, что Володин будет обсуждать с президентом подготовку законопроектов в развитие принятых поправок в Конституцию.

Ранее собеседники издания, близкие к администрации президента, заявили, что чиновники перед встречей с Путиным проходят двухнедельный карантин. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что некоторые собеседники президента находятся на двухнедельном карантине, кто-то изолируется на несколько дней, некоторые встречаются c главой государства без изоляции.

Володин несколько раз отчитывался в Госдуме о заболеваемости коронавирусом среди депутатов. Последний раз он рассказывал об этом 29 сентября. Тогда политик сообщил, что 18 депутатов находятся в больнице, а 60 народных избранников переболели и имеют антитела.

В настоящее время часть структур нижней палаты ушла на дистанционную работу по решению Совета Думы.

Ранее депутат Госдумы врач Борис Менделевич назвал причину быстрого распространения коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.