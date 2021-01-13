Володин уверен, что парламентские партии могут вновь пройти в Госдуму

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Политические тяжеловесы, вроде руководителей думских фракций, останутся и после выборов в новом составе парламента, считает спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, это говорит лишь об эффективности партийной системы в стране.

Она (партийная система. — NEWS.ru) устойчива, она к вызовам готова. И то время, в которое работали политические фракции в Думе в прошлом году непростом, подтвердило доверие и популярность, и исходя из этих прогнозов можно говорить, что у них есть все возможности для того, чтобы пройти в Государственную думу, но это решит избиратель, — заявил Володин.

Он отметил, что партиям ещё многое нужно сделать, чтобы заслужить поддержку избирателей и прийти в парламент со своими соратниками для реализации своих идей и решения вопросов развития России. Помимо этого, Володин напомнил, что почти 50% состава ГД обновляется после голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он не уточнил, кого именно из народных избранников госпитализировали.