Володин: Украина стала проектом «анти-Россия»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что США создали из Украины проект «анти-Россия», превратив страну в несвободное государство. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Сегодня киевский режим — это филиал США. Это надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога, — написал он.

По мнению спикера российского парламента, президент Украины в настоящий момент не является самостоятельной фигурой и управляется из Вашингтона. Володин обвинил нынешние украинские власти в том, что после госпереворота 2014 года «неонацисты получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией».

Он отметил, что Россия дала возможность Зеленскому на переговоры в белорусском Гомеле, но на них к назначенному времени никто не прибыл.

Кого ждём? Наркоманов, бандеровцев и неонацистов? — задался он риторическим вопросом.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах с РФ в белорусском Гомеле, потому что не готова выслушивать предварительные условия. По его словам, мероприятие в Гомеле обсуждалось, но в последний момент российская сторона потребовала «сложить оружие».

Позднее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сообщил, что украинская сторона до сих пор не воспользовалась возможностью переговоров, проявив тем самым непоследовательность. Россия же, в свою очередь, готова к этому процессу в Гомеле. Однако затем глава делегации от российской стороны Владимир Мединский рассказал, что переговоры всё же состоятся. По словам члена российской делегации депутата Госдумы Леонида Слуцкого, российская сторона в отношении переговоров с представителями украинской делегации в Гомельской области настроена «достаточно бескомпромиссно».