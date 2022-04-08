Володин: США заставляют IT-компании вести информвойну против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своём Telegram-канале блокировку канала «Дума ТВ» хостингом YouTube. Он назвал произошедшее очередным нарушением прав и свобод граждан американскими властями и заявил, что США вынуждают IT-компании вести информационную войну против России.

Власти США заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против нашей страны. Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой, — написал спикер.

Володин добавил, что США хотят получить монополию на продвижение информации, но Россия этого допустить не может.

Ранее действия YouTube оценил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, видеохостинг «уверенным шагом» движется к тому, чтобы оказаться вне закона в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что YouTube может быть заблокирован в России в ближайшее время. Она посоветовала пользователям незамедлительно принять меры, чтобы не лишиться размещённого на видеохостинге контента.