Володин: США заинтересованы в длительном конфликте в Донбассе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что США заинтересованы в длительном конфликте в Донбассе. При этом Европа показала свою неспособность оказать влияние на эти вопросы, добавил он в своём Telegram-канале.

Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы минские договорённости выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса. США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы, — написал Володин.

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны, по мнению спикера, «остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, озвученным на экстренном заседании Совбеза, Москва приняла решение о признании независимости самопровозглашённых народных республик из-за угрозы нового украинского военного вторжения.

21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.