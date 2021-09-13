Володин сравнил по значимости СП-2 с БАМом и Крымским мостом

Спикер Госдумы РФ сравнил по значимости российский газопровод «Северный поток — 2» с Байкало-Амурской магистралью (БАМ) и Крымским мостом. Также в сообщении в своём Telegram-канале он добавил, что проект «Газпрома» соответствует всем экологическим нормам.

Для России в свою очередь «Северный поток — 2» сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешёвый газ, — заявил Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что строительство российского газопровода сталкивалось со многими препятствиями в виде политических санкций и лоббирующих свой более дорогой сланцевый газ Соединённых Штатов. Он «отдал должное» канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что «она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств».

Володин добавил: «Северный поток — 2» крайне экологически «чистый» проект и «даёт в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод».

Ранее представитель Госдепа США назвал «Северный поток — 2» «опасным геополитическим проектом» и заявил, что Соединённые Штаты будут сдерживать запуск газопровода, несмотря на завершение его строительства.