Подобно Украине Совет Европы утратил суверенитет, заявил на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что там перестали думать о безопасности, последствиях своих решений и придерживаются двойных стандартов.

Наш министр иностранных дел достаточно понятно высказался в отношении Совета Европы, где правит НАТО, где двойные стандарты, никто не думает ни о безопасности, ни о последствиях принимаемых решений, потому что [они] утратили свой суверенитет так же, как его утратила Украина, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что на Украине сегодня нет «ни демократии, ни прав, ни свобод», а её правительство, появившееся в результат переворота, проводит политику, которая является недружественной как по отношению к России, так и собственному народу. По словам Володина, Запад это одобряет, поскольку хочет, чтобы Украина оставалась очагом напряжения, а её народ конфликтовал с россиянами.

Ранее в МИД заявили об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за продолжения недружественными РФ странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают СЕ в площадку для заклинаний о превосходстве Запада.