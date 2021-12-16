Володин сообщил о продолжении диалога по законопроекту о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что диалог по принятому в первом чтении законопроекту о QR-кодах в общественных местах будет продолжен. Он уточнил, что инициативу повторно отправили для обсуждения в регионы. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Начали рассмотрение законопроекта № 17357-8, внесённого Правительством РФ. Вопросов прозвучало много. По этой причине ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в Постановлении Думы, — говорится в сообщении.

Он отметил, что это было сделано для поиска ответов на заданные вопросы ко второму чтению. При этом Володин подчеркнул, что властям РФ важно сделать всё для защиты граждан от коронавируса, однако при этом должны соблюдаться права россиян.

В этой связи ещё раз сошлюсь на слова Президента: «мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей», — добавил спикер ГД.

Госдума РФ приняла на пленарном заседании 16 декабря законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании. Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля 2022 года граждане без QR-кода смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту.